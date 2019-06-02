«Томь» - «Уфа». Стартовые составы команд «Томь» и «Уфа» объявили стартовые составы на ответный стыковой матч за право выступать в российской премьер-лиге на следующий сезон.

«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

Запасные: Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, салатич, Бизяк, Вомбергар.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Труд» в Томске и начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче победу со счетом 2:0 одержали футболисты «Уфы».