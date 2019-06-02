Андреа Пирло: Линия полузащиты «Тоттенхэма» показала низкий уровень игры

- «Тоттенхэм» же оказался без лидера в команде. Да, были Деле Алли и Кристиан Эриксен, которые не хотели получать мяч. Линия полузащиты «шпор» показала низкий уровень игры. Победа «Ливерпуля» — полностью заслуженная, - приводит слова Пирло «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, что «Ливерпуль», одержав в субботу победу над «Тоттенхэмом» шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе». Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0. Тарасенко творит что-то невероятное! «Бостон» не сдержал россиянина и проигралВладимир Тарасенко вновь забил и помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии. Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужикНападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко. Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. «Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно. Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019. «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Чужие здесь не ходят. Почему у «Тоттенхэма» не было ни полшансаЮрий Цыбанев – о великой тайне Лиги чемпионов. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.