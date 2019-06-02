Андреа Пирло: Линия полузащиты «Тоттенхэма» показала низкий уровень игры - Советский спорт
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02 июня 2019 15:05Футбол

Андреа Пирло: Линия полузащиты «Тоттенхэма» показала низкий уровень игры

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

- «Тоттенхэм» же оказался без лидера в команде. Да, были Деле Алли и Кристиан Эриксен, которые не хотели получать мяч. Линия полузащиты «шпор» показала низкий уровень игры. Победа «Ливерпуля» — полностью заслуженная, - приводит слова Пирло «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что «Ливерпуль», одержав в субботу победу над «Тоттенхэмом» шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

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