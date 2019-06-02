«Томь» обыграла «Уфу», но не смогла пробиться в премьер-лигу - Советский спорт
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02 июня 2019 15:57Футбол

«Томь» обыграла «Уфу», но не смогла пробиться в премьер-лигу

Футболисты «Томи» переиграли на своем поле «Уфу» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге на следующий сезон.

Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на11-й минуте забил Алексей Гасилин.

Отметим, что на 5-й минуте компенсированного времени матча за вторую желтую карточку с поля был удален голкипер «Уфы» Александр Беленов.

Напомним, что первая игра завершилась победой «Уфы» со счетом 2:0. Таким образом, на следующий сезон «Уфа» продолжит свое выступление в РПЛ, а «Томь» сыграет в ФНЛ.

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