«Томь» обыграла «Уфу», но не смогла пробиться в премьер-лигу Футболисты «Томи» переиграли на своем поле «Уфу» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге на следующий сезон.

Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на11-й минуте забил Алексей Гасилин.

Отметим, что на 5-й минуте компенсированного времени матча за вторую желтую карточку с поля был удален голкипер «Уфы» Александр Беленов.

Напомним, что первая игра завершилась победой «Уфы» со счетом 2:0. Таким образом, на следующий сезон «Уфа» продолжит свое выступление в РПЛ, а «Томь» сыграет в ФНЛ.