«Томь» обыграла «Уфу», но не смогла пробиться в премьер-лигу

Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на11-й минуте забил Алексей Гасилин.
Отметим, что на 5-й минуте компенсированного времени матча за вторую желтую карточку с поля был удален голкипер «Уфы» Александр Беленов.
Напомним, что первая игра завершилась победой «Уфы» со счетом 2:0. Таким образом, на следующий сезон «Уфа» продолжит свое выступление в РПЛ, а «Томь» сыграет в ФНЛ.
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