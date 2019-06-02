«Крылья Советов» – «Нижний Новгород». Стартовые составы команд - Советский спорт
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02 июня 2019 16:02Футбол

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород». Стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» определились со стартовыми составами на ответный стыковой матч за место в российской премьер-лиге.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Рабиу, Антон, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Зотов, Чичерин, Киселев, Бурлак, Яковлев, Карпов.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Палиенко, Голышев, Сапета, Носов, Фомин, Салугин, Хрипков, Гогличидзе, Хайруллов.

Запасные: Сысуев, Аюпов, Делькин, Игнатович, Сергеев, Скворцов, Симанов, Воробьев.

Напомним, в первом матче «Крылья Советов» переиграли в гостях «Нижний Новгород» со счетом 3:1.

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