«Крылья Советов» – «Нижний Новгород». Стартовые составы команд

Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку» Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео) Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужик Нападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.

Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановиться Всего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

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Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема? Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».

Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию Российский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?

Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории.