Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов - Советский спорт
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03 июня 2019 00:26ФутболКоноплев Александр

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Роналду забил бывшей команде и стал лучшим.

УЕФА назвалU десятку лучших голов минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.

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