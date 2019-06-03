Главный тренер «Томи» Василий Баскаков: По счету осадок есть, что второй не забили

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков подвел итоги ответного стыкового матча с «Уфой» (1:0) за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.
«Хорошая, плотная, интенсивная игра, – приводит слова Баскакова официальный сайт ФНЛ. – Для стыковых игр – более чем зрелищная.
По счету, конечно, осадок есть, что второй не забили, а так, в общем-то, благодарен ребятам, что старались и с настроем отыграли заключительную игру».
Напомним, единственный гол в матче на 11-й минуте забил форвард Алексей Галыгин. Однако победы с минимальным счетом не хватило «Томи» для выхода в премьер-лигу.
Первый матч в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0. Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»?«Советский спорт» разбирается, по какому пути пойдет европейский клубный футбол в ближайшие годы. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Премьер-лиге «стыки» нипочем. А расширение?Самарские «Крылья Советов» и «Уфа» по итогам двухраундовых встреч соответственно с «Нижним Новгородом» и «Томью» ожидаемо сохранили прописку в премьер-лиге. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА. Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужикНападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта». Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса. «Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальныеВратарь сборной России Сергей Песьяков рассказал поделился впечатлениями от пребывания в сборной России, а также от финала Лиги чемпионов.