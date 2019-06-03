Главный тренер «Томи» Василий Баскаков: По счету осадок есть, что второй не забили «Томь» выиграла у «Уфы», но не смогла выйти в премьер-лигу.

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков подвел итоги ответного стыкового матча с «Уфой» (1:0) за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

«Хорошая, плотная, интенсивная игра, – приводит слова Баскакова официальный сайт ФНЛ. – Для стыковых игр – более чем зрелищная.

По счету, конечно, осадок есть, что второй не забили, а так, в общем-то, благодарен ребятам, что старались и с настроем отыграли заключительную игру».

Напомним, единственный гол в матче на 11-й минуте забил форвард Алексей Галыгин. Однако победы с минимальным счетом не хватило «Томи» для выхода в премьер-лигу.

Первый матч в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.