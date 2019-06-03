Игорь Колыванов: Может, «Торпедо» сразу поставят задачу выхода в РПЛ «Торпедо» победило в группе «Центр» и вышло в ФНЛ.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов заявил, что пока не обсуждал с руководством клуба свое будущее.

«Пока только поздравили, – сказал Колыванов в интервью «Собеседнику». – В любом случае, если я остаюсь, то отвечать за итоговый результат буду, опять же, я.

Ну и хочется послушать, какие задачи будут на будущий год. Может, сразу поставят задачу выхода в премьер-лигу».

Напомним, Колыванов работает в «Торпедо» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне черно-белые заняли первое место в группе «Центр» ПФЛ и вышли в ФНЛ.

В 26 матчах команда одержала 20 побед, пять игр завершила вничью и потерпела одно поражение.