Жозе Моуринью: В финале ЛЧ мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру Гарри Кейна в финале Лиги чемпионов.
«Арсен Венгер однажды сказал, что футболисты всегда готовы к таким матчам, даже если они находятся не в лучшем состоянии. На мой взгляд, мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна. Но если бы Маурисио Почеттино оставил Гарри в запасе, а «Тоттенхэм» все равно уступил, то все бы раскритиковали его за это», - цитирует Моуринью «RT».
Напомним, что «Ливерпуль», одержав в субботу победу над «Тоттенхэмом» шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
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