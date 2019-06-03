Жозе Моуринью: В финале ЛЧ мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн впервые за 53 дня вышел на поле после травмы в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру Гарри Кейна в финале Лиги чемпионов.

«Арсен Венгер однажды сказал, что футболисты всегда готовы к таким матчам, даже если они находятся не в лучшем состоянии. На мой взгляд, мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна. Но если бы Маурисио Почеттино оставил Гарри в запасе, а «Тоттенхэм» все равно уступил, то все бы раскритиковали его за это», - цитирует Моуринью «RT».

Напомним, что «Ливерпуль», одержав в субботу победу над «Тоттенхэмом» шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.