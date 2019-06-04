Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига» 1 июля

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник покинет свой пост 1 июля. По итогам минувшего сезона команда заняла третье место в чемпионате Германии.
60-летний специалист останется в структуре «Лейпцига» в качестве советника.
Рангник возглавлял «Лейпциг» с 2015 по 2016 год, снова вернулся на пост главного тренера в 2018 году.
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