Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига» 1 июля - Советский спорт
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04 июня 2019 13:16ФутболСметанникова Дарья

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига» 1 июля

Об этом немецкая команда сообщила в своем твиттере.

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник покинет свой пост 1 июля. По итогам минувшего сезона команда заняла третье место в чемпионате Германии.

60-летний специалист останется в структуре «Лейпцига» в качестве советника.

Рангник возглавлял «Лейпциг» с 2015 по 2016 год, снова вернулся на пост главного тренера в 2018 году.

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