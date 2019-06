Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига» 1 июля

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник покинет свой пост 1 июля. По итогам минувшего сезона команда заняла третье место в чемпионате Германии.

60-летний специалист останется в структуре «Лейпцига» в качестве советника.

Рангник возглавлял «Лейпциг» с 2015 по 2016 год, снова вернулся на пост главного тренера в 2018 году.

Der bisherige Sportdirektor Ralf #Rangnick wechselt zum 1.7. auf eigenen Wunsch als „Head of Sport and Development Soccer“ zu @redbull. Der 60-Jährige wird in dieser Position in beratender Funktion für die Fußballstandorte in New York, Brasilien und Leipzig tätig sein. pic.twitter.com/eRknPQEwXY