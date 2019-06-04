Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов этого сезона. Гол аргентинца со штрафного в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинальном матче набрал наибольшее количество игроков.
Помимо Месси на звание лучшего гола ЛЧ сезона-2018/19 претендовали мячи Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед», Арьена Робена – «Бенфике» и Ивана Ракитича – «Тоттенхэму».
Напомним, что победителем Лиги чемпионов стал «Ливерпуль», который в финале обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
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