Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео) - Советский спорт
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04 июня 2019 17:57ФутболСметанникова Дарья

Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)

УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов этого сезона. Гол аргентинца со штрафного в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинальном матче набрал наибольшее количество игроков.

Помимо Месси на звание лучшего гола ЛЧ сезона-2018/19 претендовали мячи Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед», Арьена Робена – «Бенфике» и Ивана Ракитича – «Тоттенхэму».

Напомним, что победителем Лиги чемпионов стал «Ливерпуль», который в финале обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

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⚽️🏆 Goal of the Tournament 🏆⚽️⁣ ⁣ Agree with the order? 🤔⁣ ⁣ #UCL #golazo

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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