«Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса - Советский спорт
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04 июня 2019 18:05ФутболСпирин Дмитрий

«Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что колумбийский плеймейкер Хамес Родригес покинет команду.

«Он общался со мной и сказал мне в личной беседе, что просит клуб не активировать опцию выкупа. В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком стартового состава. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль», – заявил Румменигге.

Хамес Родригес играл за «Баварию» на правах аренды с 2017 года. Права на футболиста принадлежат «Реалу».

Ранее сообщалось, что 27-летний Хамес не нашел общего языка с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

Всего Родригес провел за немецкий клуб во всех турнирах 67 матчей, забив 15 голов и отдав 20 голевых передач.

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