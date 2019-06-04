«Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса

«Он общался со мной и сказал мне в личной беседе, что просит клуб не активировать опцию выкупа. В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком стартового состава. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль», – заявил Румменигге.
Хамес Родригес играл за «Баварию» на правах аренды с 2017 года. Права на футболиста принадлежат «Реалу».
Ранее сообщалось, что 27-летний Хамес не нашел общего языка с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.
Всего Родригес провел за немецкий клуб во всех турнирах 67 матчей, забив 15 голов и отдав 20 голевых передач.
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