Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат» (фото)

Форвард «Анжи» Андрес Понсе продолжит карьеру в «Ахмате». Сегодня, 4 июня, он подписал четырехлетний контракт.
«Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через 10 дней. Желаем нашему новичку успехов!», – говорится в сообщении «Ахмата».
Напомним, игрок защищал цвета махачкалинского клуба с 2018 года, отыграв 28 матчей (пять голов).
Ранее 22-летний футболист выступал за такие клубы, как Депортиво Тачиру», «Льянерос», «Ольяненси», «Сампдорию», «Лугано», «Ливорно» и «Феральпи Сало».
Также в его активе шесть матчей за сборную Венесуэлы (один гол).
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