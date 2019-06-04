Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат» (фото) - Советский спорт
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04 июня 2019 20:22ФутболГичунцев Артур

Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Анжи» Андрес Понсе продолжит карьеру в «Ахмате». Сегодня, 4 июня, он подписал четырехлетний контракт.

«Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через 10 дней. Желаем нашему новичку успехов!», – говорится в сообщении «Ахмата».

Напомним, игрок защищал цвета махачкалинского клуба с 2018 года, отыграв 28 матчей (пять голов).

Ранее 22-летний футболист выступал за такие клубы, как Депортиво Тачиру», «Льянерос», «Ольяненси», «Сампдорию», «Лугано», «Ливорно» и «Феральпи Сало».

Также в его активе шесть матчей за сборную Венесуэлы (один гол).

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