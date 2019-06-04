Игнашевич официально возглавил «Торпедо»

Игнашевич подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+1».
«ФК «Торпедо Москва» желает Сергею Игнашевичу профессиональных успехов и больших побед в составе черно-белых!», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.
«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.
Напомним, 28 мая ЦСКА сообщил об уходе 39-летнего Игнашевича из клуба. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб молодежной команды красно-синих, взявшей золотые медали.
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