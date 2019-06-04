Игнашевич официально возглавил «Торпедо»

Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизнь После контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер команды ФНЛ Игорь Осинькин, полузащитник Максим Витюгов и нападающий Владислав Сарвели.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММА Россиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

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У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

Система и игроки есть – золото появится! Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма несерьезная Главный тренер сборной России подвел итоги контрольного матча с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске.

Дзюба встал на ворота. И пропускал все подряд Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).