Игнашевич официально возглавил «Торпедо» - Советский спорт
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04 июня 2019 20:47ФутболСпирин Дмитрий

Игнашевич официально возглавил «Торпедо»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич стал новым главным тренером московского «Торпедо».

Игнашевич подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+1».

«ФК «Торпедо Москва» желает Сергею Игнашевичу профессиональных успехов и больших побед в составе черно-белых!», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.

Напомним, 28 мая ЦСКА сообщил об уходе 39-летнего Игнашевича из клуба. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб молодежной команды красно-синих, взявшей золотые медали.

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