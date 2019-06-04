Сергей Игнашевич: «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти

«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!
Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают», – цитирует Игнашевича официальный сайт клуба.
Игнашевич подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+1».
«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.
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