Сергей Игнашевич: «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти - Советский спорт
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04 июня 2019 21:03ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Игнашевич: «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти

Сергей Игнашевич прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

Мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают», – цитирует Игнашевича официальный сайт клуба.

Игнашевич подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+1».

«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.

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