Инфантино переизбран президентом ФИФА

Швейцарский функционер Джанни Инфантино продолжит работу в качестве президента ФИФА.
Сегодня, 5 июня, он был переизбран на эту должность на конгрессе организации в Париже.
Напомним, 49-летний Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года после досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. До этого Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.
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