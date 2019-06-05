Инфантино переизбран президентом ФИФА Об этом сообщает пресс-служба организации.

Швейцарский функционер Джанни Инфантино продолжит работу в качестве президента ФИФА.

Сегодня, 5 июня, он был переизбран на эту должность на конгрессе организации в Париже.

Напомним, 49-летний Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года после досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. До этого Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.