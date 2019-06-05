Билич готов возглавить «Вест Бромвич» Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич близок к назначению на пост наставника английского «Вест Бромвича».

По информации Sky Sports, 50-летний Билич уже провел собеседование с руководством клуба, выступающего в чемпионшипе. Но сторонам еще нужно обсудить условия личного контракта.

В прошлом сезоне команда пробилась в плей-офф за право выйти в АПЛ, но уступила в полуфинале «Астон Вилле».

Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Иттихад». Напомним, ранее хорват тренировал «Вест Хэм» в английской премьер-лиге.