Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ - Советский спорт
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05 июня 2019 14:56ФутболЛипкин Антон

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинский департамент красно-белых возглавляет Михаил Вартапетов.

Медицинская служба «Спартака» заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.

Уровень организации служб и качество помощи, оказываемой футболистам, оценивала комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

По условиям конкурса оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации

Напомним, медицинский департамент «Спартака» возглавляет Михаил Вартапетов.

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