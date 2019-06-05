Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба «Спартака» заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Уровень организации служб и качество помощи, оказываемой футболистам, оценивала комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.
По условиям конкурса оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации
Напомним, медицинский департамент «Спартака» возглавляет Михаил Вартапетов.
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