Петр Зелиньски: Откажусь, если Сарри предложит перейти в «Ювентус»

- Переход к Сарри в «Ювентус»? Если он позвонит мне, то я не буду отвечать. Я делал это и раньше, когда он тренировал «Наполи». Иногда я не отвечал ему (смеется), когда он слал мне сообщения, в которых злился.
Но если бы он станет тренером «Юве», будет интересно попытаться обыграть его - цитирует Зелински Sky Sports.
Напомним, что Зелиньски играл в «Наполи» под руководством Сарри с 2016 по 2018 годы. За этой время польский полузащитник провел 124 матча, забив 13 мячей и сделав 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с Сарри о контракте на три года. По информации Corriere della Sera итальянский специалист будет зарабатывать в Турине 6-7 миллионов евро за сезон.
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