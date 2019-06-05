Петр Зелиньски: Откажусь, если Сарри предложит перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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05 июня 2019 18:41Футбол

Петр Зелиньски: Откажусь, если Сарри предложит перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал возможность своего перехода в «Ювентус», если его возглавит Маурицио Сарри.

- Переход к Сарри в «Ювентус»? Если он позвонит мне, то я не буду отвечать. Я делал это и раньше, когда он тренировал «Наполи». Иногда я не отвечал ему (смеется), когда он слал мне сообщения, в которых злился.

Но если бы он станет тренером «Юве», будет интересно попытаться обыграть его - цитирует Зелински Sky Sports.

Напомним, что Зелиньски играл в «Наполи» под руководством Сарри с 2016 по 2018 годы. За этой время польский полузащитник провел 124 матча, забив 13 мячей и сделав 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с Сарри о контракте на три года. По информации Corriere della Sera итальянский специалист будет зарабатывать в Турине 6-7 миллионов евро за сезон.

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