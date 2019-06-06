Владимир Петкович: Лидер португальцев решил исход этого матча Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итоги полуфинального матча Лиги наций против команды Португалии (1:3).

- Мои поздравления сборной Португалии. Они были решительнее и взяли концовку. Это решило исход матча. Четыре удара - три гола. Сегодня последние 10 минут были похожи на те 10 минут, которые мы провели в конце матча с датчанами.

Мы старались забить, у нас был шанс, но мы им не воспользовались. Мы остались в меньшинстве в обороне и пропустили. Лидер португальцев решил исход этого матча, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Швейцарии сыграет 9 июня в матче за третье место на турнире. Португальская команда в тот же день в финале встретится с победителем встречи между сборными Голландии и Англии.