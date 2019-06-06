Владимир Петкович: Лидер португальцев решил исход этого матча - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июня 2019 00:43Футбол

Владимир Петкович: Лидер португальцев решил исход этого матча

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итоги полуфинального матча Лиги наций против команды Португалии (1:3).

- Мои поздравления сборной Португалии. Они были решительнее и взяли концовку. Это решило исход матча. Четыре удара - три гола. Сегодня последние 10 минут были похожи на те 10 минут, которые мы провели в конце матча с датчанами.

Мы старались забить, у нас был шанс, но мы им не воспользовались. Мы остались в меньшинстве в обороне и пропустили. Лидер португальцев решил исход этого матча, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Швейцарии сыграет 9 июня в матче за третье место на турнире. Португальская команда в тот же день в финале встретится с победителем встречи между сборными Голландии и Англии.

31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
05/06 20:41Футбол
Что стало с французами, которых 20 лет назад Россия разбила на «Стад де Франс»Вспоминаем, чем сейчас занимаются чемпионы мира-1998, которых сборная Олега Романцева 5 июня 1999 года в эффектном стиле обыграла на знаменитом стадионе в Сен-Дени с дублем Александра Панова и победным голом Валерия Карпина.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
05/06 14:12Футбол
Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю Полузащитник сборной России после утренней тренировки рассказал, как адаптируется в команде, а также о том, какой тренер Станислав Черчесов.
05/06 17:16Футбол
20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
05/06 11:15Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
05/06 10:00Футбол
Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
05/06 14:08Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
05/06 17:40Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
05/06 17:29Футбол
Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезноПо сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/06 09:00Футбол
Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?В Европе потихоньку раскручивается летняя трансферная лихорадка.
05/06 17:04Футбол
Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
01:10 Футбол Фернанду Сантуш: Существуют гениальные картины, а Роналду гений от футбола
01:00 Футбол Харис Сеферович: Здорово играли с мячом, создавали моменты, но не сложилось
00:55 Олимпиада Станислав Поздняков: Даже не рассматриваем возможность неучастия в Олимпиаде-2020
00:43 Футбол Владимир Петкович: Лидер португальцев решил исход этого матча
00:25 Футбол Бернарду Силва: Роналду годами вытворяет такое, мы давно к этому привыкли
00:20 Футбол Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем
00:10 Футбол Рубен Диаш: К счастью для нас, Роналду показал себя в нужный момент
23:53 Футбол Роналду сделал седьмой хет-трик за сборную Португалии
23:39 Футбол Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
23:29 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мне не нравится, как некоторые игроки относятся к таким матчам
23:13 Футбол Португалия - Швейцария. Родригес сравнял счет в матче, реализовав пенальти
23:02 Футбол Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19
22:48 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал сегодня от начала и до конца
22:23 Футбол Португалия - Швейцария. Роналду открыл счет в матче (видео)
22:17 Баскетбол Швед вышел в лидеры Единой Лиги ВТБ по трехочковым за карьеру
22:12 Хоккей Дмитрий Кагарлицкий: Подписав трехлетний контракт, четко понимаю, где буду через год
21:56 Хоккей «Кейн, я иду за тобой». Панарин провел тренировку по боксу (видео)
21:45 Футбол Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
21:36 Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ
21:31 Футбол «Фенербахче» провел переговоры с агентом Рондона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика