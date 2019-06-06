Лаллана не планирует покидать «Ливерпуль»

«У меня остается еще год по моему контракту. Я вернусь и буду тренироваться в течение лета. Буду стремиться набрать хорошую форму, потому что знаю, что когда я в хорошей форме, у меня есть что дать этой команде», — цитирует Лаллану Sky Sports.
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«Ливерпуль» в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.
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