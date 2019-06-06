Пепе не поможет Португалии в финале Лиги наций - Советский спорт
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06 июня 2019 10:56ФутболСпирин Дмитрий

Пепе не поможет Португалии в финале Лиги наций

Защитник сборной Португалии Пепе не сможет помочь команде в предстоящем финале Лиги Наций.

36-летний футболист получил травму во втором тайме полуфинального матча со Швейцарией (3:1), который состоялся 5 июня.

По информации A Bola, Пепе не успеет восстановиться до финальной встречи Лиги наций, в которой португальцы сразятся с победителем матча Голландия - Англия.

Пепе в минувшем сезоне провел в чемпионате Португалии в составе «Порту» 13 матчей, в которых забил 2 мяча.

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