Неймар – самый богатый спортсмен в возрасте до 30 лет Больше всех денег – в футболе.

Нападающий Неймар признан самым богатым спортсменом в возрасте до 30 лет, утверждает American Gambler. Доходы бразильца в 2018 году составили 90 млн долларов (73 миллионов по основному месту работы и 17 миллионов доходов от рекламы).

Второе место занял баскетболист «Хюстона» Джеймс Харден с доходом 46,4 млн долларов. Третьим стал боксер из Мексики Сауль Альварес, ставший богаче на 44,5 млн долларов.

Всего в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов четыре футболиста: Гарет Бэйл (13-е место, 34,6 млн), Поль Погба (18-е место, 29,5 млн) и Оскар (19-е место, 27,4 млн).

Фото: American Gamble