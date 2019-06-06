Шамиль Газизов: В большой стране должно быть много клубов премьер-лиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен расширением российской премьер-лиги с 16 до 18 команд.
– К расширению лиги я отношусь замечательно. В большой стране должно быть много клубов премьер-лиги, потому что мы должны проводить больше игр. Только положительные моменты я вижу. Дело в том, что и российских игроков будет больше в элите играть, и игр самих больше станет. Со всех сторон все будет лучше, – приводит слова Газизова РИА «Новости».
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