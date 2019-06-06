«Арсенал» не готов подписать Глушакова Скандальный хавбек не интересен Туле.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о переходе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

– Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать, – сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Глушаков уйдет из «Спартака».

В минувшем сезоне на счету футболиста четыре гола в 29 матчах чемпионата России.