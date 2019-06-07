Плиев может сменить «Ахмат» на ЦСКА

Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев может перейти в ЦСКА, утверждает «Чемпионат».
27-летний футболист известен по выступлением за «Спартак» из Нальчика, «Астану», «Аланию» и «Кайрат».
В нынешнем сезоне на его счету одна голевая передача в 19 матчах премьер-лиги.
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