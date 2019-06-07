Деклан Райс: Англия бодро начала, но затем забилась в оборону

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«Мы бодро начали, но затем немного забились в оборону, и соперник этим воспользовался, – приводит слова 20-летнего Райса официальный сайт УЕФА. – Пропускать удар со «стандарта» – это все равно что пропускать удар в зубы».
Отметим, что 20-летний игрок «Вест Хэма» провел свой второй матч за национальную команду.
Теперь в воскресенье Англия сыграет со Швейцарией в матче за третье место Лиги наций. Игра пройдет также в Гимарайнше. Начало – 16:00 (мск).
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