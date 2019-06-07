Сегодня пройдут 12 матчей квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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07 июня 2019 12:05ФутболЛипкин Антон

Сегодня пройдут 12 матчей квалификации Евро-2020

Матчи пройдут в группах A, В, D, F и G.

В пятницу стартуют матчи третьего тура отборочного турнира Евро-2020.

В группе A сыграют:
Чехия – Болгария (21:45)
Черногория – Косово (21:45)

В группе B:
Литва – Люксембург (21:45)
Украина – Сербия (21:45)

В группе D:
Грузия – Гибралтар (19:00)
Дания – Ирландия (21:45)

В группе F:
Фарерские острова – Испания (21:45)
Норвегия – Румыния (21:45)
Швеция – Мальта (21:45)

В группе G:
Австрия – Словения (21:45)
Латвия – Израиль (21:45)
Северная Македония – Польша (21:45)

Напомним, остальные матчи третьего тура, в том числе игра в группе I Россия – Сан-Марино, пройдут в субботу.

В финальный турнир Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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