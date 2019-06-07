Погребняк и Фидлер продлили контракт с «Уралом»

Форвард Павел Погребняк и полузащитник Артем Фидлер продлили контракты с «Уралом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны на один сезон.
35-летний Фидлер дебютировал в «Урале» в 2005 году с перерывом в три года (2011-2013), которые провел в «Кубани». На его счету 250 матчей за команду, 17 голов и девять результативных передач.
Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе прошлого года. В 14 матчах на его счету три гола и две результативные передачи.
Кроме того, клуб объявил об уходе защитника Грегора Балажица, полузащитников Ильи Жигулева и Анатолия Катрича. А 34-летний Александр Данцев объявил о завершении карьеры. Со следующего сезона он приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды клуба.
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