Полузащитник Гентнер официально покинул «Штутгарт» - Советский спорт
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07 июня 2019 19:05Футбол

Полузащитник Гентнер официально покинул «Штутгарт»

Полузащитник «Штутгарта» Кристиан Гентнер летом покинет команду в связи с завершением контракта.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны договорились, что не будут продлевать соглашение, срок которого заканчивается в конце июня текущего года.

Напомним, что хавбек провел 373 матча в составе «Штутгарта», записав на свой счет 50 забитых мячей и 45 результативных передач. В сезоне-2006/07 Гентнер помог команде выиграть чемпионат Германии.

Отметим, что 33-летний полузащитник также выигрывал бундеслигу в составе «Вольфсбурга» в сезоне- 2008/09.

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