Полузащитник Гентнер официально покинул «Штутгарт»

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны договорились, что не будут продлевать соглашение, срок которого заканчивается в конце июня текущего года.
Напомним, что хавбек провел 373 матча в составе «Штутгарта», записав на свой счет 50 забитых мячей и 45 результативных передач. В сезоне-2006/07 Гентнер помог команде выиграть чемпионат Германии.
Отметим, что 33-летний полузащитник также выигрывал бундеслигу в составе «Вольфсбурга» в сезоне- 2008/09.
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