«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский «Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.

Вратарь завершил карьеру, остальные стали свободными агентами. На счету Чеха 139 матчей за «Арсенал», у Лихтштайнера – 23 игры и один гол, у Рэмзи – 65 мячей в 371 встрече, у Уэлбека 32 точных удара в 126 играх.

Good luck in the future, lads - and thanks for everything ❤️