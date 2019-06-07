«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский «Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.
Вратарь завершил карьеру, остальные стали свободными агентами. На счету Чеха 139 матчей за «Арсенал», у Лихтштайнера – 23 игры и один гол, у Рэмзи – 65 мячей в 371 встрече, у Уэлбека 32 точных удара в 126 играх.Ле
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