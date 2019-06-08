Марина Грановская: Дали четко понять Азару, что очень хотели бы, чтобы он остался в «Челси» Бельгиец сменил «Челси» на «Реал».

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход полузащитника команды Эдена Азара в «Реал».

«Мы дали ему четко понять, что очень хотели бы, чтобы он остался, – приводит слова Грановской официальный сайт «синих». – Но мы уважаем его решение и желание ставить перед собой новые цели в другой стране, поскольку он с детства мечтал играть за «Реал». Мы никогда не забудем того, что он сделал для клуба».

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 года после перехода из «Лилля». За семь лет он провел за клуб 352 матча и забил 110 голов. Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров «Челси».

Добавим, что трансфер Азара в «Реал» оценивается в 130 миллионов евро, что делает его рекордным в истории английского футбола.