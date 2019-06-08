ФИФА пожизненно отстранила за сексуальные домогательства экс-главу афганского футбола - Советский спорт
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08 июня 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

ФИФА пожизненно отстранила за сексуальные домогательства экс-главу афганского футбола

Пожизненный бан и миллион долларов штрафа за соблазнение пятерых футболисток.

Бывший президент Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудин Карим получил пожизненную дискалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

Функционер был признан виновным в сексуальных домогательствах к пяти игрокам женской сборной страны.

Также Карим вынужден заплатить штраф в размере 1,01 млн долларов США.

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