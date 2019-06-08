Неймар пропустит четыре недели - Советский спорт
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08 июня 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

Неймар пропустит четыре недели

Все не так страшно.

Врачи французского «ПСЖ», влетевшие в Бразилию для обследования нападающего Неймара, заключили, что футболисту нужно четыре недели для восстановления.

Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче Бразилия – Катар. По данным Globo Esporte, форварду не потребуется операция, а на поле он сможет выйти в начале июля.

Тем не менее 27-летний футболист пропустит Кубок Америки-2019.

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