Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии - Советский спорт
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09 июня 2019 01:23ФутболКоноплев Александр

Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Но готов к увольнению в 2020 году.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в «Челси».

– Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020. Нужно улучшать нашу команду, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме. Летом 2020 года, возможно, мне придется рассмотреть вариант с клубом. В зависимости как мы пройдем турнир. Англия уже побывала в двух полуфиналах. Если мы не попадем еще в один, то все может поменяться, – приводит слова Саутгейта BT.

Сборная Англии дошла до полуфинала ЧМ-2018 и Лиги наций-2019.

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