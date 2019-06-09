Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в «Челси».
– Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020. Нужно улучшать нашу команду, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме. Летом 2020 года, возможно, мне придется рассмотреть вариант с клубом. В зависимости как мы пройдем турнир. Англия уже побывала в двух полуфиналах. Если мы не попадем еще в один, то все может поменяться, – приводит слова Саутгейта BT.
Сборная Англии дошла до полуфинала ЧМ-2018 и Лиги наций-2019.
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