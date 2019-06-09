Маскерано планирует вернуться в сборную Аргентины

Такое решение 35-летний игрок принял после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа, информирует Sport.es.
Маскерано надеется принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля по 11 августа.
Он является рекордсменом сборной Аргентины по количеству проведенных матчей за национальную команду (147). Футболист завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России.
В данный момент Хавьер Маскерано играет в чемпионате Китая.
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