Маскерано планирует вернуться в сборную Аргентины - Советский спорт
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09 июня 2019 09:41ФутболСпирин Дмитрий

Маскерано планирует вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Хавьер Маскерано намерен возобновить карьеру в сборной Аргентины.

Такое решение 35-летний игрок принял после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа, информирует Sport.es.

Маскерано надеется принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля по 11 августа.

Он является рекордсменом сборной Аргентины по количеству проведенных матчей за национальную команду (147). Футболист завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России.

В данный момент Хавьер Маскерано играет в чемпионате Китая.

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