Безбородов и Еськов назначены на матчи квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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09 июня 2019 11:32ФутболСпирин Дмитрий

Безбородов и Еськов назначены на матчи квалификации Евро-2020

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020.

Еськов рассудит встречу группы G между командами Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери – Владимир Москалев.

Игра пройдет 10 июня в Скопье.

Безбородов будет главным арбитром матча группы A между сборными Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром – Кирилл Левников.

Матч состоится 10 июня в Оломоуце.

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