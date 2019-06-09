Безбородов и Еськов назначены на матчи квалификации Евро-2020

Еськов рассудит встречу группы G между командами Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери – Владимир Москалев.
Игра пройдет 10 июня в Скопье.
Безбородов будет главным арбитром матча группы A между сборными Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром – Кирилл Левников.
Матч состоится 10 июня в Оломоуце.
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