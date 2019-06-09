Плиев перешел из «Ахмата» в «Динамо» Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев перешел в «Динамо».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, контракт с 27-летним игроком заключен на три года.

- Я очень рад вернуться в «Динамо» - этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперёд, новое испытание. Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо»!, - прокомментировал свой переход Плиев.

Отметим, что защитник является воспитанником Академии московского «Динамо».

Напомним, что ранее московский клуб подписал пятилетний контракт с польский полузащитником Себастьяном Шиманьски, выступавшим за варшавскую «Легию».