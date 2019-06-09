Брат Азара: Эден заслужил переход в «Реал» - Советский спорт
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09 июня 2019 20:11ФутболГичунцев Артур

Брат Азара: Эден заслужил переход в «Реал»

О трансфере бельгийца стало известно накануне, 8 июня.

Хавбек сборной Бельгии Торган Азар поделился мнением о переходе в мадридский «Реал» из «Челси» своего брата – полузащитника Эдена Азара.

«Эден воплотил свою мечту. Он заслужил это, и очень рад тому, как все складывается.

В «Челси» у него тоже все получилось. Давление? Он его не ощущает», – цитирует Торгана Азара журналист Кристоф Террер.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях. Футболист решил отказаться, поскольку хочет поработать с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

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