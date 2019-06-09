Брат Азара: Эден заслужил переход в «Реал»

Хавбек сборной Бельгии Торган Азар поделился мнением о переходе в мадридский «Реал» из «Челси» своего брата – полузащитника Эдена Азара.
«Эден воплотил свою мечту. Он заслужил это, и очень рад тому, как все складывается.
В «Челси» у него тоже все получилось. Давление? Он его не ощущает», – цитирует Торгана Азара журналист Кристоф Террер.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях. Футболист решил отказаться, поскольку хочет поработать с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
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