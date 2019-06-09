«Ганновер» желает вернуть Хунтелара в Германию - Советский спорт
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09 июня 2019 20:19ФутболКоноплев Александр

«Ганновер» желает вернуть Хунтелара в Германию

Хунтелар и в 35 лет востребован.

Скаут «Ганновера» Дитер Шатцшнайдер мечтает подписать для своего клуба форварда «Аякса» Ян-Класа Хунтелара.

35-летний голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год.

– Хунтелар всегда нацелен на ворота, даже если выходит на поле в последние пять минут. Хунтелар может подарить «Ганноверу» новую радость. По крайней мере я попытался бы заполучить его, – сказал Шатцшнайдер в интервью .

Нынешний контракт Хунтелара с «Аяксом» истекает летом 2020 года.

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