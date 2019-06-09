Заурбек Плиев: Рад вернуться в «Динамо», этот клуб очень многое для меня значит

Новичок московского «Динамо» Заурбек Плиев поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.
Напомним, 27-летний защитник перебрался в команду из грозненского «Ахмата».
«Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание.
Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо», – цитирует Плиева клубная пресс-служба.
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