Заурбек Плиев: Рад вернуться в «Динамо», этот клуб очень многое для меня значит - Советский спорт
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09 июня 2019 20:31ФутболГичунцев Артур

Заурбек Плиев: Рад вернуться в «Динамо», этот клуб очень многое для меня значит

Футболист числился в системе бело-голубых с 2008 по 2009 год.

Новичок московского «Динамо» Заурбек Плиев поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

Напомним, 27-летний защитник перебрался в команду из грозненского «Ахмата».

«Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание.

Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо», – цитирует Плиева клубная пресс-служба.

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