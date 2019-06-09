Заурбек Плиев: Рад вернуться в «Динамо», этот клуб очень многое для меня значит Футболист числился в системе бело-голубых с 2008 по 2009 год.

Новичок московского «Динамо» Заурбек Плиев поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

Напомним, 27-летний защитник перебрался в команду из грозненского «Ахмата».

«Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание.

Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо», – цитирует Плиева клубная пресс-служба.