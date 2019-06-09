Роман Орещук – о переходе Плиева: В «Динамо» довольны тем, как прошла сделка - Советский спорт
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09 июня 2019 22:37ФутболГичунцев Артур

Роман Орещук – о переходе Плиева: В «Динамо» довольны тем, как прошла сделка

Игрок вернулся в команду из грозненского «Ахмата».

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о переходе российского защитника Заурбека Плиева.

«Заурбек – качественный игрок. Мы искали футболиста на позицию левого защитника и считаем, что там должен играть человек с русским паспортом.

В нашем чемпионате не так много игроков, которые подошли бы нам и которых можно было бы приобрести сейчас, но могу сказать, что мы довольны тем, как прошла сделка. Мы не собираемся переплачивать за футболистов и заключили сделку на приемлемых для всех сторон условиях», – заявил Орещук, чьи слова приводит Sport24.ru.

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