Пикфорд, де Лигт и Роналду попали в символическую сборную плей-офф Лиги наций

Накануне сборная Португалии обыграла команду Голландии (1:0) в финале и стала первым обладателем Кубка Лиги наций. Бронзу завоевали англичане, которые победили швейцарцев (6:5 по пенальти).
В символическую сборной плей-офф попали по четыре игрока из сборных Португалии и Голландии. Отметим, что в команду не попал капитан и защитник голландской сборной Виргил ван Дейк.
Команда плей-офф Лиги наций: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Нидерланды), Бернанду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).
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