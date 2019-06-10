Пикфорд, де Лигт и Роналду попали в символическую сборную плей-офф Лиги наций

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-Йорке Обладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.

«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра «Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».

Иван Мельников: У Мамаева и Кокорина большие шансы на выход по УДО Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии поделился последними новостями о продолжающих сидеть в следственном изоляторе форварде «Зенита» Александре Кокорине и экс-полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.

Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи» За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной Уильямс Не успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.

«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шею Отар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Криштиану – в старте, Промес – в «засаде» Сегодня поздним вечером в поединке сборных Португалии и Голландии определится победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усами Российский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.