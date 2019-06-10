Пикфорд, де Лигт и Роналду попали в символическую сборную плей-офф Лиги наций - Советский спорт
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10 июня 2019 13:27ФутболСметанникова Дарья

Пикфорд, де Лигт и Роналду попали в символическую сборную плей-офф Лиги наций

Пресс-служба Лиги наций представила символическую сборную плей-офф турнира.

Накануне сборная Португалии обыграла команду Голландии (1:0) в финале и стала первым обладателем Кубка Лиги наций. Бронзу завоевали англичане, которые победили швейцарцев (6:5 по пенальти).

В символическую сборной плей-офф попали по четыре игрока из сборных Португалии и Голландии. Отметим, что в команду не попал капитан и защитник голландской сборной Виргил ван Дейк.

Команда плей-офф Лиги наций: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Нидерланды), Бернанду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).

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