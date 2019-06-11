«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС Деньгам тут же нашлось применение.

Признанный банкротом «Амкар» получил внушительный транш от Российского футбольного союза (РФС), сообщает Sport24. По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018. Все деньги ушли на погашение долгов перед футболистами.

На ЧМ-2018 родившийся в Санкт-Петербурге Идову выступал за сборную Нигерии. Он провел на поле 225 минут, получив одну желтую карточку.