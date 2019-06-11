Сегодня пройдут 13 матчей отборочного турнира Евро-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 07:16ФутболЛипкин Антон

Сегодня пройдут 13 матчей отборочного турнира Евро-2020

Россия примет Кипр в Нижнем Новгороде.

Во вторник в отборочном турнире Евро-2020 состоятся 13 матчей. Игры пройдут в группах С, E, H, I и J.

Группа C:
Германия – Эстония (Майнц, 21:45)
Белоруссия – Северная Ирландия (Борисов, 21:45)

Группа E:
Азербайджан – Словакия (Баку, 19:00)
Венгрия – Уэльс (Будапешт, 21:45)

Группа H:
Исландия – Турция (Рейкьявик, 21:45)
Албания – Молдавия (Эльбасан, 21:45)
Андорра – Франция (Андорра-ла-Велья, 21:45)

Группа I:
Казахстан – Сан-Марино (Нур-Султан, 17:00)
Бельгия – Шотландия (Брюссель, 21:45)
Россия – Кипр (Нижний Новгород, 21:45)

Группа J:
Италия – Босния и Герцеговина (Турин, 21:45)
Лихтенштейн – Финляндия (Вадуц, 21:45)
Греция – Армения (Афины, 21:45).

Напомним, в финальный турнир Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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