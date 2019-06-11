Кепа Аррисабалага: Понимаю, что Де Хеа расстроен, но на поле выходит тот, кто играет лучше

Голкипер сборной Испании Кепа Аррисабалага после победы над Швецией (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде высказался о конкуренции с Давидом Де Хеа.
«Нас всегда окружает эта дискуссия, – приводит Marca слова 24-летнего испанца. – Но мы нормально к этому относимся. Я рад, что сыграл, помог команде и завершил сезон наилучшим образом.
Намерен продолжать работать, как и раньше, буду стараться изо всех сил в клубе, чтобы сохранять доверие тренера. На поле выходит тот, кто играет лучше. Понимаю, что Давид расстроен. Мы все тренируемся, чтобы играть, но это решение тренера, и кого оно касается должны правильно реагировать».
Напомним, Аррисабалага сыграл в обоих июньских матчах сборной Испании, тогда как Де Хеа оставался в запасе.
Испания набрала 12 очков и продолжает лидировать в группе F. Ее следующим соперником 5 сентября станет Румыния.
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