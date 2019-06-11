«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило - Советский спорт
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11 июня 2019 10:53ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел только два матча.

«Крузейро» в ближайшее время должен получить предложение от «Локомотива» о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.

По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.

Центральный защитник выступает за «Крузейро» с 2017 года. За три года он провел за «синих» 36 матчей. При этом в стартовавшем в апреле чемпионате Бразилии Мурило сыграл только в одном матче, в котором был удален за две желтые карточки. Также на его счету одна игра в Кубке Либертадорес.

В 2018 году в составе «Крузейро» Мурило стал обладателем Кубка Бразилии.

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