«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел только два матча.

«Крузейро» в ближайшее время должен получить предложение от «Локомотива» о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.

По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.

Центральный защитник выступает за «Крузейро» с 2017 года. За три года он провел за «синих» 36 матчей. При этом в стартовавшем в апреле чемпионате Бразилии Мурило сыграл только в одном матче, в котором был удален за две желтые карточки. Также на его счету одна игра в Кубке Либертадорес.

В 2018 году в составе «Крузейро» Мурило стал обладателем Кубка Бразилии.