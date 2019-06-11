Риксен не собирается прибегать к эвтаназии - Советский спорт
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11 июня 2019 13:00ФутболЛипкин Антон

Риксен не собирается прибегать к эвтаназии

Голландец проведет 28 июня последнюю встречу с болельщиками.

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, который с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом, уточнил, что не собирается делать 28 июня своим последним днем жизни.

Ранее 42-летний голландец объявил, что 28 июня проведет последнюю встречу со своими болельщиками.

«Хочу подчеркнуть, что 28 июня я в последний раз появлюсь на публике. Другими словами, у меня нет намерения делать этот день последним в моей жизни. Я буду продолжать бороться, но это будет происходить без камер», – приводит слова Риксена в своем твиттере автор его биографии Винсент де Врей.

Отметим, что билеты на «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят 70 фунтов.

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