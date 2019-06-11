Бенитес может снова возглавить «Челси»

Ожидается, что нынешний главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит «Ювентус».
Напомним, в сезоне-2012/13 Бенитес был исполняющим обязанности главного тренера «Челси» и выиграл с клубом Лигу Европы.
У Рафаэля Бенитеса истекает контракт с «Ньюкаслом».
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