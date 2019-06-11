Бенитес может снова возглавить «Челси» - Советский спорт
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11 июня 2019 14:12ФутболСпирин Дмитрий

Бенитес может снова возглавить «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может перейти на работу в «Челси».

Ожидается, что нынешний главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит «Ювентус».

Напомним, в сезоне-2012/13 Бенитес был исполняющим обязанности главного тренера «Челси» и выиграл с клубом Лигу Европы.

У Рафаэля Бенитеса истекает контракт с «Ньюкаслом».

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