Рубцов сохранил должность директора «Енисея» - Советский спорт
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11 июня 2019 15:52ФутболСпирин Дмитрий

Рубцов сохранил должность директора «Енисея»

Министерство спорта Красноярского края и «Енисей» выступили с официальным заявлением на сайте клуба, в котором сообщается о том, что административный штаб во главе с директором Денисом Рубцовым продолжит работу.

«Накануне состоялась встреча учредителей и руководства клуба. Было решено, что административный штаб во главе с директором клуба Денисом Рубцовым продолжит работу на благо красноярского футбола. Также обсуждалась кандидатура главного тренера и потенциальные новички клуба.

Предсезонные сборы стартуют 15 июня. Официальные трансферные новости будут опубликованы только после подписания всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

«Енисей» следующий сезон проведет в ФНЛ.

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