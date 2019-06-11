Рубцов сохранил должность директора «Енисея»

«Накануне состоялась встреча учредителей и руководства клуба. Было решено, что административный штаб во главе с директором клуба Денисом Рубцовым продолжит работу на благо красноярского футбола. Также обсуждалась кандидатура главного тренера и потенциальные новички клуба.
Предсезонные сборы стартуют 15 июня. Официальные трансферные новости будут опубликованы только после подписания всех необходимых документов», — говорится в сообщении.
«Енисей» следующий сезон проведет в ФНЛ.
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