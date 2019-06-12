Александр Бородюк: Сборной России нужно стремиться к уровню лучших сборных мира Сборная России одержала три победы в четырех матча квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2020. На этой неделе россияне разгромили Сан-Марино (9:0) и обыграли Кипр (1:0).

«В нашей группе есть два явных фаворита - сборные Бельгии и России. Остальные команды ниже классом и уровнем. Есть все шансы и предпосылки, что именно эти две сборные выйдут из группы.

Мы встречались с соперниками, которые ниже классом, поэтому сильно акцентировать внимание на победах не стоит. Нужно серьезно готовиться и уже смотреть на то, как играют лучшие сборные мира, к их уровню необходимо стремиться. Главное, что сборная России смогла порадовать болельщиков в преддверии праздника», - цитирует Бородюка ТАСС.

В активе сборной России после четырех матчей 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии.